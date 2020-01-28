Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало находящихся в КНР граждан соблюдать повышенные меры предосторожности и заботиться о своём здоровье. Тем, у кого запланированы поездки в Китай, предложили изучить возможность перенести их.
Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин попросил население довериться правительству и сильно не волноваться. Он подчеркнул, что власти делают всё возможное для того, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV в стране. При этом в Китае жертвами вызванной коронавирусом пневмонии стали уже более 100 человек, писал NEWS.ru.