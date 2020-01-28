https://static.news.ru/photo/3f8ef660-4199-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Власти Республики Корея 30 и 31 января отправят в китайский город Ухань самолёты для эвакуации граждан страны из провинции Хубэй.

Речь идёт о чартерных рейсах, уточняет агентство Yonhap.

Building a hospital in 10 days. @AFPTV âs journalist @LeoRamirezAFP in Wuhan films Chinese authorities racing to build a 1000-bed hospital to contain the epidemic pic.twitter.com/oVMcsDgUQS — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало находящихся в КНР граждан соблюдать повышенные меры предосторожности и заботиться о своём здоровье. Тем, у кого запланированы поездки в Китай, предложили изучить возможность перенести их.

Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин попросил население довериться правительству и сильно не волноваться. Он подчеркнул, что власти делают всё возможное для того, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV в стране. При этом в Китае жертвами вызванной коронавирусом пневмонии стали уже более 100 человек, писал NEWS.ru.