https://static.news.ru/photo/0f25a8b2-401c-11ea-a567-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Ding Haitao/Xinhua/Global Look Press

Довериться правительству и сильно не волноваться призвал своих граждан южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что власти делают всё возможное для того, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV в стране. Об этом говорится в сообщении президента, опубликованном после третьего случая заражения в Республике Корея.

Очень прошу людей доверять правительству, следовать необходимым мерам и не проявлять чрезмерного беспокойства. Правительство прилагает все необходимые усилия, — заверил Мун Чжэ Ин.

Как передаёт РИА Новости, глава страны также переговорил по телефону с руководителем Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения РК Чон Ын Гён и главой Центра неотложной медицинской помощи Юн Хан Док.

По словам Юн Хан Док, её организация сейчас работает над внедрением нового метода диагностики 2019-nCoV. В беседе с Чон Ын Гён президент призвал применять более активные меры для борьбы с проникновением в страну инфицированных через аэрогавани и морские порты.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, пообещал медикам оказать всяческую поддержку.

В Южной Корее подтвердился уже третий случай заболевания новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань. Сейчас ещё один человек с похожими симптомами, которые вначале легко принять за обычный грипп, проходит обследование. За всё время диагностику прошли 47 человек, но вируса у них не обнаружилось.

МИД Республики Корея повысил до «красного» уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй и посоветовал гражданам своей страны «срочно эвакуироваться», если их не удерживают там «срочные дела». Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в заражённый город Ухань до 31 января.

Как писал NEWS.ru, Китай до сих пор не смог найти источник происхождения коронавируса.