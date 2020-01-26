https://static.news.ru/photo/da4138fc-4019-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В Госкомитете по здравоохранению КНР заявили, что происхождение нового коронавируса 2019-nCoV так и остаётся пока неясным.

Как сказал глава ведомства Ма Сяовэй, вирус мог передаться людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, а затем перешёл в стадию передачи от человека к человеку.

Источник коронавируса до сих пор не установлен , — цитирует главу ведомства ТАСС.

В конце декабря 2019 года жители китайского города Ухань стали массово заболевать неизвестным типом пневмонии. Симптомы сначала были очень похожи на обычную простуду. Потом выяснилось, что причиной заболевания стал коронавирус нового типа 2019-nCoV. Захватив Ухань, коронавирус начал распространяться по всей стране. В Китае уже 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек. Ещё 2,7 тыс. человек могут быть инфицированы.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. На данный момент Ухань под карантином и закрыта от въезда и выезда. В городе не работают аэропорт, метро и общественный транспорт. Улицы Ухани обрабатывают дезинфицирующим составам, а людям выдают специальные средства защиты.

Как писал NEWS.ru, ранее в КНР ввели полный запрет на продажу и перевозку диких животных по стране в связи с угрозой распространения нового коронавируса.