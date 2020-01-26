В Китае ввели полный запрет на продажу и перевозку диких животных по стране в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Решение было принято Управлением по контролю и регулированию рынка, Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий и Государственным управлением лесного хозяйства КНР.
С момента публикации настоящего сообщения и до полного снятия эпидемиологической ситуации запретить любые виды операций, связанных с торговлей дикими животными, — говорится в сообщении ведомств.
В частности, в заявлении значится требование изолировать места, где разводятся дикие животные.
Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, в китайском городе Шаньтоу (провинция Гуандун) в понедельник, 27 января, введут запрет на въезд людей и транспорта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
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