Южная Корея надеется продолжить поставлять в РФ смартфоны и автомобили

Южная Корея намерена добиться от Вашингтона исключения для своих компаний в санкциях против технологического сектора РФ. Об этом заявил министр торговли страны Ё Хан Гу, его слова приводит агентство Yonhap.

Для предотвращения возможного ущерба нашим компаниям мы приложим усилия, чтобы получить исключения. Я свяжусь с высокопоставленными американскими чиновниками, и мы обсудим этот вопрос. Мы также закончим консультации с США относительно нашего участия в международных санкциях против России, - заявил министр.

Власти страны провели консультации с Министерством торговли США относительно санкций Вашингтона против Москвы, в результате в южнокорейском министерстве торговли, промышленности и энергетики заявили, что американские власти рассмотрят смартфоны, автомобили, стиральные машины и другую бытовую технику как исключённую из списка санкций, так как они предназначены для массового потребителя. Единственное условие — предметы экспорта не должны оказаться в распоряжении вооружённых сил и использоваться ими.

Также власти страны надеются получить специальное разрешение у США на отдельные поставки продукции собственным производственным предприятиям на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Республика Корея приняла решение ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией на Украине. Санкции могут затронуть поставки полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики.

Также власти Южной Кореи заявили о готовности приостановить финансовые транзакции с российскими банками, которые попали под американские санкции, сообщило агентство Yonhap. Там уточнили, что в число банков входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк. Другие российские финорганизации, попавшие под санкции, Yonhap не привело.