Южная Корея задумалась о покупке израильской системы обнаружения дронов Yonhap: Южная Корея может купить израильскую систему обнаружения дронов Sky Spotter

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Вооруженные силы Южной Кореи могут закупить израильскую систему слежения за воздушными объектами Sky Spotter, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны. Причиной для закупки мог стать декабрьский инцидент с проникновением пяти северокорейских БПЛА на территорию КНР.

Военные решат, подавать ли официальный запрос на покупку системы, после того, как в ближайшие недели проверят ее эффективности в противодействии угрозам северокорейских БПЛА, особенно в связи с работающими в настоящее время радарами и тепловизионными приборами наблюдения, — сообщил источник в оборонном ведомстве КНР.

Израильская система Sky Spotter предназначена для раннего обнаружения и отслеживания дронов, воздушных шаров и воздушных змеев, которые используются для террористических атак.

Северокорейские беспилотники пересекли границу 26 декабря 2022 года без дозволения Южной Кореи, что вызвало развертывание истребителей, вертолетов и других средств для их уничтожения. Южнокорейским военным не удалось сбить дроны, что вызвало вопросы по поводу системы противовоздушной обороны страны.