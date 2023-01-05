БПЛА КНДР вошел в бесполетную зону администрации президента Южной Кореи

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону радиусом 3,7 км вокруг администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на военного чиновника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что БПЛА летел недолго и не приближался к ключевым объектам безопасности, угрозы офису главы государства не зафиксировано.

Он недолго летел над северным краем зоны (Р-73), но не приблизился к ключевым объектам безопасности, — заявил собеседник агентства.

Инцидент произошел 26 декабря. По информации агентства, тогда беспилотник был среди пяти других БПЛА, которые КНДР направила через военную демаркационную линию, разделяющую страны. Южнокорейским военным не удалось их сбить, что вызвало вопросы по поводу системы противовоздушной обороны страны. Уточняется, что министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп сообщил Юну о проникновении беспилотника в часть зоны во время брифинга в среду о мерах по борьбе с БПЛА.

Пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря. Один из БПЛА долетел до Сеула и вернулся на территорию КНДР, еще четыре, выполнявшие полет западнее столицы, исчезли с радаров. В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи принесли извинения за то, что не смогли сбить беспилотники. Военные признали, что оказались не готовы противостоять угрозам БПЛА КНДР.

Вечером 31 декабря военные Южной Кореи зафиксировали запуск баллистической ракеты в КНДР. По предварительным данным, Северная Корея выполнила пуск ракеты в сторону Японского моря. КНДР позднее подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО.