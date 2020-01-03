Вооружённые силы Южной Кореи планируют отказаться от наказания гауптвахтой, так как подобные меры нарушают права человека. Вместо этого ведомство собирается создать дополнительные образовательные программы для поддержания порядка в войсках.
Сейчас в азиатской стране рядовых военнослужащих могут отправить в изолятор на срок до 15 суток. Решение принимает военно-дисциплинарный комитет. Его возглавляют высокопоставленные офицеры,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США не намерены выводить значительную часть своих военных с Корейского полуострова. Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
В Южной Корее дислоцировано 28,5 тысячи американских солдат для сдерживания Северной Кореи. Дональд Трамп настаивает на резком увеличении доли финансирования со стороны Южной Кореи. В Сеуле хотят, чтобы этот рост был обоснованным и приемлемым.
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