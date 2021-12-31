Японский премьер назвал приоритетные цели страны в новом году

Японский премьер-министр Фумио Кисида в новогоднем обращении заявил, что приоритетными задачами правительства в новом году будут борьба с коронавирусом и поддержка экономики. Обращение политика было опубликовано в субботу, 1 января, на сайте японского правительства.

С тех пор как я занял пост премьер-министра в октябре прошлого года, наивысшим приоритетом для нас является борьба с новым коронавирусом. Благодаря беспрецедентным темпам вакцинации эпидемическая ситуация во второй половине прошлого года на некоторое время успокоилась, — отметил Кисида.

Ранее сообщалось, что группа японских учёных из Токийского института медицинских наук начала разработку вакцины от коронавируса, которая даёт пожизненный иммунитет к болезни. Предполагается, что испытывать её могут начать в 2023 году.

В конце декабря в Японии также впервые выявили штамм «омикрон» у жителей, которые не были за границей. Случаи зафиксированы в городе Осака.