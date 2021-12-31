Японский премьер назвал приоритетные цели страны в новом году
Премьер-министр Японии Кисида заявил, что главной задачей станет борьба с коронавирусом
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:41, 01 января 2022
Японский премьер-министр Фумио КисидаФото: Yoshikazu Tsuno/Global Look Press
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Японский премьер-министр Фумио Кисида в новогоднем обращении заявил, что приоритетными задачами правительства в новом году будут борьба с коронавирусом и поддержка экономики. Обращение политика было опубликовано в субботу, 1 января, на сайте японского правительства.
С тех пор как я занял пост премьер-министра в октябре прошлого года, наивысшим приоритетом для нас является борьба с новым коронавирусом. Благодаря беспрецедентным темпам вакцинации эпидемическая ситуация во второй половине прошлого года на некоторое время успокоилась, — отметил Кисида.
Ранее сообщалось, что группа японских учёных из Токийского института медицинских наук начала разработку вакцины от коронавируса, которая даёт пожизненный иммунитет к болезни. Предполагается, что испытывать её могут начать в 2023 году.
В конце декабря в Японии также впервые выявили штамм «омикрон» у жителей, которые не были за границей. Случаи зафиксированы в городе Осака.