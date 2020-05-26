Японский мэр предрёк вторую волну коронавируса

Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси сообщил, что страна может столкнуться со второй волной коронавируса.
По словам градоначальника, в течение 23 дней в Китакюсю не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения инфекцией. При этом с 22 мая в городе с населением 937 тысяч человек были выявлены 14 новых пациентов с COVID-19. У одного из инфицированных не было симптомов, однако результат предупредительного теста оказался положительным.
Мы на пороге второй волны, — предупредил Китахаси.
Китакюсю расположен в префектуре Фукуока, где режим чрезвычайной ситуации был отменён 14 мая,
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая полностью отменил действие режима ЧС на территории страны. Он предупредил, что ограничения могут вернуть, если число новых случаев заражения коронавирусом начнёт расти, писал NEWS.ru.
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