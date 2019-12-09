https://static.news.ru/photo/e7377944-19af-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Медведь впал в зимнюю спячку в поликлинике города Минами-Уонума в префектуре Ниигата Японии. Животное устроилось на складе, сообщили в местной полиции.

Зверя нашёл работник транспортной компании, доставивший груз в медучреждение, передаёт NHK. Сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить медведя и светили ему фонариком в глаза. Они зафиксировали реакцию на свет, однако животное не собиралось просыпаться.

В настоящий момент поликлиника закрыта, все пациенты реабилитационного отделения отправлены по домам. Местные власти обсуждают с сообществом охотников варианты решения проблемы.

По словам профессора Университета Ниигаты Хидэо Ногути, в 2019 году медведи получали мало корма в горах, что заставило их приблизиться к городу.

Ранее, как писал NEWS.ru, видео с белым медведем, на боку которого баллончиком написано «Т-34» (название советского танка), появилось в Сети. Старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев предположил, что кадры сняли на острове Новая Земля.