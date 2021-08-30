Японские врачи обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку

Врачи японской префектуры Окинава обнаружили в вакцине от COVID фирмы Pfizer инородное вещество. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, слова которого приводит ТАСС.
Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильного прокалывания шприцем, — заявил Като.
Он также добавил, что подобные случаи были зафиксированы и с вакциной Moderna, при этом подчеркнув, что наличие небольшого количества резиновой крошки никак не влияет на безопасность препарата. Вероятнее всего, инородные вещества попадают в вакцину из-за халатности медицинских работников: если ввести шприц неправильно, не под прямым углом, то риск попадания резиновой крошки в вакцину увеличивается в разы.
Ранее Япония приостановила вакцинирование препаратами Moderna из-за «наличия посторонних материалов в вакцине». Двое жителей страны скончались после повторной прививки вакциной «с примесями».