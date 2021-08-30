Японские врачи обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку

Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам очевидца теракта в аэропорту Кабула и корреспондента Russia Today Мурада Газдиева, американские военные стреляли по толпе гражданских уже после взрыва. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Американцы думали, что в толпе ещё смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу, — рассказал Газдиев. Другие свидетели, с которыми говорил журналист, также отметили, что большинство...