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Японские врачи обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку

08:15, 31 августа 2021
Японские врачи обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Врачи японской префектуры Окинава обнаружили в вакцине от COVID фирмы Pfizer инородное вещество. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, слова которого приводит ТАСС.

Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильного прокалывания шприцем, — заявил Като.

Он также добавил, что подобные случаи были зафиксированы и с вакциной Moderna, при этом подчеркнув, что наличие небольшого количества резиновой крошки никак не влияет на безопасность препарата. Вероятнее всего, инородные вещества попадают в вакцину из-за халатности медицинских работников: если ввести шприц неправильно, не под прямым углом, то риск попадания резиновой крошки в вакцину увеличивается в разы.

Ранее Япония приостановила вакцинирование препаратами Moderna из-за «наличия посторонних материалов в вакцине». Двое жителей страны скончались после повторной прививки вакциной «с примесями».

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