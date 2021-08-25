Япония приостановила вакцинацию Moderna из-за наличия посторонних веществ

Япония временно отказалась от вакцинации американским препаратом Moderna из-за обнаружения в нём посторонних веществ. Сообщения об этом поступили в Минздрав из разных центров вакцинации в стране, сообщает агентство Kyodo.

После этого фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co, которая отвечает за продажу и распространение вышеуказанной вакцины, сообщила о приостановлении использования препарата в количестве 1,63 млн доз. В компании добавили, что пока только предстоит изучить сведения о наличии посторонних материалов в вакцине.

Американская фирма Moderna, в свою очередь, обещала начать расследование по этому поводу. Японская компания-распространитель заявила, что приложит все усилия, чтобы данная ситуация не отразилась на доступности вакцин в стране.

Именно сейчас Япония старается изо всех сил сдержать всплеск заболеваемости коронавирусом в стране. Правительство намерено ввести режим ЧП ещё в восьми префектурах.

Ранее сообщалось, что американские вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут иметь серьёзные побочные действия — миокардит и перикардит. Как сообщила газета Politico, с таким предупреждением выступило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).