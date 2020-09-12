Японская префектура построит собственный космодром для путешествий в космос

https://static.news.ru/photo/9f82a0fe-f4f8-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ＰＤ エアロスペース株式会社/facebook.com

Правительство префектуры Окинава 10 сентября подписало соглашение с компанией PD AeroSpace о переоборудовании аэропорта на острове Симодзима в космодром, который станет отправной точкой для космических туристов.

Глава PD AeroSpace Сюдзи Огава выразил надежду, что первый запуск космического корабля с космодрома удастся осуществить в 2025 году. По его словам, проект будет осуществляться под девизом «Симонодзима — остров, с которого ты можешь отправиться в космическое путешествие».

Компания намерена инвестировать в строительство космодрома несколько миллиардов иен (десятки миллионов долларов) и собирается осуществить запуск прототипа беспилотного космического корабля в 2021 году. В 2025-м планируется доставить в космос 100 туристов, а в 2030 году довести количество отправленных в космос путешественников до 1000. Стоимость вояжа составит примерно 15 млн иен ($141 тыс.) для одного состоятельного клиента, передаёт газета The Mainichi.

Вице-губернатор Окинавы Киитиро Джахано охарактеризовал проект как «очень привлекательное предложение, вдохновляющее на мечту». По его словам, космическая индустрия — это перспективная отрасль, которая позитивно скажется на экономике префектуры.

Симонодзима расположен к западу от острова Мияко в японской префектуре Окинава. Его площадь — около 10 квадратных километров. Аэропорт на острове имеет взлётно-посадочную полосу длиной около 3 тысячи метров. Он был построен в 1979 году как единственный в Японии центр для подготовки пилотов частных авиакомпаний. Однако после распространения лётных тренажёров японские частные компании отказались от его использования.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает возможность лично полететь на ракете к Луне. Его спутником может стать японский бизнесмен Юсаку Маэзава. Вопрос об отправке к Луне Маэзавы уже решён, он станет первым в мире космическим туристом, побывав на орбите вокруг земного спутника. Ракета, которая туда его доставит, пока находится в разработке, писал NEWS.ru.