КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

«Хвасон-17». Архивное фото / Фото Центральное информационное агентство Северной Кореи

КНДР в рамках испытания своего военного арсенала провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передаёт РИА Новости со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Отмечается, что это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей за 2022 год.

Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, — говорится в сообщении.

Характеристики ракеты, такие как дальность, высота и скорость полёта, остаются неизвестными, анализом пуска снаряда в данный момент занимаются южнокорейские военные эксперты.

В Японии призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам снаряда в случае их обнаружения, а сразу связываться с властями.

25 апреля в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) глава КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что страна продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».

В США ранее раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.