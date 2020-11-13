Япония собирается улучшить обороноспособность из-за российских истребителей

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У России и Китая в три раза больше истребителей, чем у Японии, поэтому Стране восходящего солнца необходимо повысить уровень своей обороноспособности. С таким заявлением выступило ответственное лицо от Министерства обороны азиатского государства на правительственных слушаниях по различным статьям государственных расходов в связи с обсуждением проекта разработки новых японских истребителей, которые должны будут заменить F-2.

В ответ на это эксперты отметили, что стране стоит преодолевать количество качеством. Для этого при создании новых истребителей должны быть внедрены новейшие технологии. Специалисты уверены, что Япония обязана не допустить разрастания бюджета и встать в разработках вровень с лидирующими странами.

По этому поводу на слушаниях высказался министр по делам административной реформы Таро Коно, ранее возглавлявший Минобороны.

Для разработки новых истребителей необходимо заручиться пониманием народа. Важно привлекать новые технологии, и так как заметно увеличить оборонный бюджет будет сложно, то военно-воздушным силам самообороны надо кардинально пересмотреть свой бюджет по кадрам и научным разработкам, не увлекаясь прошлыми прецедентами, — передаёт слова министра телеканал NHK.

Как ранее писал NEWS.ru, издание «Военно-промышленный курьер» выпустило материал, в котором утверждается, что Россия в случае войны с Японией окажется проигравшей стороной.

В РФ не воспринимают Токио как значимую военную силу, утверждает автор материала. На обывательском уровне существует представление, что у японцев есть флот и «какие-то возможности», но при этом «вообще беспокоиться не о чем».