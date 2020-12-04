Япония намерена отказаться от машин на бензине и дизельном топливе

https://static.news.ru/photo/7ab9afde-361f-11eb-856c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Японии планирует до конца 2020 года разработать программу мер, направленных на прекращение продаж автомобилей, использующих исключительно бензин или дизельное топливо.

Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, передаёт ТАСС. Власти страны считают, что отказ от таких машин позволит значительно сократить выбросы в атмосферу парниковых газов к 2050 году. Япония таким образом внесёт вклад в борьбу с изменением климата.

Внедрение электромобилей — кардинальный элемент выполнения этого плана, — подчеркнул министр.

К 2030 году японские власти планируют уменьшить вредные выбросы на 26% к уровню 2013 года. Генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като полагает, что этот показатель можно и превзойти.

Согласно плану правительства, к середине 2030-х годов на автомобильном рынке можно будет приобрести только гибриды, машины на водородном топливе и электромобили. Гибридные модели уже выпускаются почти всеми японскими автопроизводителями. В то же время производство электромобилей пока ограничено двумя марками производства Nissan и Honda.

Как передавал NEWS.ru, в 2021 году появится в продаже первый серийный российский электромобиль «Кама-1». Это будет полноценная легковая машина, компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м. Ожидается, что стоимость автомобиля составит 1 млн рублей.