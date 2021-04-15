Воду с «Фукусимы-1» можно пить, заявил японский вице-премьер

https://static.news.ru/photo/035cdcb8-9e70-11eb-ac71-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/eco_nia

Воду, которую Япония хочет сбросить с атомной электростанции «Фукусимы-1» в океан, можно пить, настолько она чистая, заверил вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо.

Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения. Эту воду вполне можно пить, это понятно, — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Заявление было сделано на фоне того, что решение японского правительства о сбросе грязной воды в океан возмутило соседние страны. Категорически против высказались в Китае, Южной Корее и России. Власти государств отмечают, что последствия такого необдуманного решения не могут быть предсказаны со 100-процентной уверенностью.

Таро Асо при этом и ранее лично говорил, что очищенную воду с АЭС вполне можно пить.

13 апреля 2021 года стало известно, что Япония официально решила слить в океан значительный объём воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1». Единственное, от чего не удалось очистить воду, — от трития — радиоактивного изотопа водорода, писал NEWS.ru. Сбор будет происходить в течение двух лет, отметили в правительстве страны.