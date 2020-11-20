Власти Японии уничтожат более 800 тысяч кур из-за птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/3179e7ae-2b1f-11eb-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две новые вспышки птичьего гриппа зафиксированы на острове Сикоку в Японии. Власти страны в связи с этим приняли решение уничтожить около 845 тысяч кур.

Как пишет «Политика сегодня», первый случай заражения был отмечен на птицеферме в Митое 5 ноября. До этого птичий грипп в Японии не выявляли три года. К 20 ноября по распоряжению властей было истреблено уже порядка 300 тысяч домашних птиц. Однако распространение заболевания остановить не удалось.

Президент компании, управляющий поражённой инфекцией фермой, заявил, что на объекте соблюдались все санитарные меры. Предприниматель признался, что не понимает, как куры могли заразиться, и заключил, что теперь у него нет другого выхода, кроме как ждать инструкций от регулирующих отрасль органов.

11 ноября Россия запретила поставки мяса птицы и яиц из Японии и ограничила ввоз кормов и кормовых добавок.

Как передавал NEWS.ru, в сентябре вспышка птичьего гриппа произошла в граничащих с РФ районах Казахстана.