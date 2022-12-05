Власти Улан-Батора не будут объявлять режим ЧП на фоне протестов

Фото: Туяна Зондуева/ТАСС

Монгольский парламент принял решение не объявлять в Улан-Баторе чрезвычайное положение на фоне протестов, передает РИА Новости. Ранее 5 декабря стало известно, что в столице Монголии вспыхнули массовые протесты.

Монгольский парламент принял решение не объявлять в Улан-Баторе чрезвычайное положение на фоне протестов, — указано в сообщении агентства.

Как сообщалось, протесты в Монголии вспыхнули после сообщения о масштабной краже угля на сумму $1,8 млрд. Демонстранты требуют раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Местные СМИ отмечают, что настроение митингующих становится все более агрессивным, некоторое время назад они предприняли попытку штурма здания правительства.

Позже губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне акций протеста, проходящих на центральной площади столицы Монголии и возле Дома правительства. В документе отмечается, что решение принято в связи с угрозой выхода протестов за рамки закона и перехода к насилию.