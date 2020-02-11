https://static.news.ru/photo/de45c0b8-4c8e-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Власти Таиланда запретили пассажирам круизного корабля Westerdam компании Holland America сходить на сушу на территории страны. Об этом решении сообщил тайский министр здравоохранения.

10 февраля судно, которое отказались принять порты Японии, Филиппин и острова Тайвань, направилось в Таиланд. 13 февраля лайнер должен был прибыть в портовый город Лаем Чабанг провинции Чонбури. Среди пассажиров и экипажа корабля не выявлено случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, принимать его азиатские страны отказываются.

Я издал приказы. В разрешении на швартовку отказано, — написал глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракул в посте в Facebook.

Изначально судно Westerdam должно было завершить маршрут 15 февраля в японской Иокогаме, однако власти Страны восходящего солнца запретили кораблю заходить в любой из портов государства. Американская круизная компания заявила, что вернёт всем пассажирам денежные средства за текущий круиз, а также даст им возможность совершить путешествие на лайнере в будущем бесплатно, писал NEWS.ru.