Ситуация с распространением коронавируса будет взята властями под контроль к концу апреля. Об этом заявил представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Он отметил, что все необходимые меры для этого принимаются как правительством страны, так и медиками. По словам чиновника, в настоящее время эпидемия коронавируса в КНР достигла своего пика,
Согласно последним данным, число заражённых превышает 82 тысячи человек. От заболевания скончались более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 33 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Китае сокращается количество ежедневных жертв эпидемии. Так, 26 февраля от коронавируса умерли 29 человек, что является минимальным показателем за последний месяц.
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