https://static.news.ru/photo/220731fc-593b-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Xinhua/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса будет взята властями под контроль к концу апреля. Об этом заявил представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он отметил, что все необходимые меры для этого принимаются как правительством страны, так и медиками. По словам чиновника, в настоящее время эпидемия коронавируса в КНР достигла своего пика, сообщает агентство «Синьхуа».

Согласно последним данным, число заражённых превышает 82 тысячи человек. От заболевания скончались более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 33 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае сокращается количество ежедневных жертв эпидемии. Так, 26 февраля от коронавируса умерли 29 человек, что является минимальным показателем за последний месяц.