Власти Гонконга с февраля начнут программу вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/13ac47aa-4cf1-11eb-ac92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

В Гонконге программа вакцинации населения от коронавируса может начаться в феврале. Об этом сообщил министр по делам госслужащих Патрик Нип.

Исходя из предварительных прогнозов графика поставок препаратов, мы предполагаем, что вакцинация будет запущена в феврале, — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что прививать будут будут в общественных центрах, госпиталях, домах престарелых, частных больницах и поликлиниках.

Ранее местные власти заказали 22,5 млн доз вакцин от коронавируса от трёх разных производителей — китайский Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Жители сами будут выбирать, какой вакциной они будут прививаться.

По данным на 2 января, в этом специальном административном районе КНР было выявлено 35 случаев заражения коронавирусом, что стало самым минимальным ежедневным приростом за последние пять недель. Общее число заболевших достигло 8 924, умерли 150 человек, в больницах остаётся 741 пациент.

В городе действуют строгие ограничительные меры: запрещено собираться в группы более двух человек, закрыты все развлекательные заведения, а также спортзалы, салоны красоты и музеи. За нарушение масочного режима и мер социального дистанцирования полагается штраф в размере 5 тысяч гонконгских долларов (645 долларов США).

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что всё больше исследований указывают на то, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. По его словам, когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он экстренно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.