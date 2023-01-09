Вассерман объяснил жесткие антиковидные меры в Китае отсутствием гигиены

Фото: Zhang Long/Global Look Press

Жесткие антиковидные меры в Китае обусловлены высокой плотностью населения, которая «России и не снилась», заявил «Царьграду» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Политика «нулевой терпимости» к COVID-19 в Китае объясняется и полным отсутствием гигиены на бытовом уровне, что вынуждает власти КНР ужесточать меры профилактики на уровне государства, пояснил публицист. По словам Вассермана, руководство КНР готово терпеть и многочисленные забастовки недовольных, поскольку любой сбой в китайской экономике может обернуться последствиями для всего мира.

Даже самые серьезные проблемы, возникающие у Китая сейчас, все равно несравненно меньше тех проблем, которые возникли бы, если бы пандемия полностью вырвалась из-под контроля, — заявил Вассерман.

Публицист напомнил, что Китай живет в условиях такой скученности «населения», которая «России и не снилась», а сами китайцы не обращают на гигиену никакого внимания. Поэтому в случаях, когда обнаруживается серьезная угроза, государству приходится обеспечить безопасность граждан самостоятельно, пояснил Вассерман.

Депутат также отметил, что Запад «своими руками» вырастил в Китае мощнейшую экономику, и теперь Пекин претендует на такую же политическую мощь.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что с начала декабря 2022 года, когда в Китае отменили антиковидные ограничения, в стране погибли ряд ведущих ученых. В одной только Инженерной академии Китая (CAE) скончались 20 человек, умерших с 15 декабря по 4 января.