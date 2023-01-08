В Китае сообщили о смерти 20 ведущих ученых за месяц SCMP: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер

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Ведущие инженеры и ученые Китая стали умирать с беспрецедентной скоростью после отмены в стране антиковидных ограничений, сообщает газета South China Morning Post. По информации издания, только в одной Инженерной академии КНР (CAE) с 15 декабря по 4 января скончались 20 членов. Для сравнения авторы публикации приводят статистику предыдущих лет, согласно которой раньше умирало около 16 специалистов в год. В 2021 году скончалось 13 ведущих инженеров.

В Китайской инженерной академии сообщили о смерти специалистов, но не назвали причин. Как рассказал SCMP один из местных врачей, обычно ученые находятся в привилегированном положении и им предоставляется медицинская помощь вне очереди, однако сейчас для их лечения не хватает свободных коек.

4 января директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что китайские власти предоставляют только часть информации о госпитализации и летальных исходах от коронавирусной инфекции в стране.

До этого гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.