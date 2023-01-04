ВОЗ потребовала от Китая быстрее передавать данные по COVID-19

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Шанхай, Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране, передает CTV News. Он заявил, что представители ВОЗ обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.

Мы продолжаем запрашивать у Китая более быстрые, регулярные и надежные данные о госпитализациях и смертях, а также более полное секвенирование вируса в режиме реального времени. <...> ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и вновь подчеркнула важность вакцинации, включая бустерные дозы, для защиты от госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти, — сказал Гебрейесус в ходе брифинга.

Ранее Financial Times писала, что Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19 с целью побороть новую вспышку вируса в стране. Отмечается, что к китайской стороне с предложением о помощи обратилась комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес. Автор материала указывает на то, что решение о предоставлении вакцины было принято на фоне шага по отмене строгих общенациональных ограничений, связанных с пандемией.