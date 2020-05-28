В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости COVID-19

Специалисты центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Южной Кореи зафиксировали резкий скачок прироста заболевших COVID-19.
Количество больных за сутки увеличилось на 79. В столичном регионе зафиксировано 65 больных. Самый большой рост заболеваемости произошёл в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. 69 сотрудников заразились COVID-19 за два месяца. Всего в стране насчитывается более 11 тыс подтверждённых случаев коронавируса,
Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.
Как писал NEWS.ru, суд в Южной Корее приговорил отказавшегося соблюдать карантин мужчину к лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме.
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