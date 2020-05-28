В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/eee4b74e-a0e4-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Специалисты центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Южной Кореи зафиксировали резкий скачок прироста заболевших COVID-19.

Количество больных за сутки увеличилось на 79. В столичном регионе зафиксировано 65 больных. Самый большой рост заболеваемости произошёл в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо. 69 сотрудников заразились COVID-19 за два месяца. Всего в стране насчитывается более 11 тыс подтверждённых случаев коронавируса, передаёт ТАСС.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как писал NEWS.ru, суд в Южной Корее приговорил отказавшегося соблюдать карантин мужчину к лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме.