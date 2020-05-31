В Южной Корее рассказали, как избежать второй волны заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a46c6f14-a327-11ea-98c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Суточный прирост заражённых в Южной Корее колеблется от 100 до 10 человек после того, как властям страны удалось остановить распространение вируса среди последователей околохристрианской секты Синчхончжи. В начале мая уровень падал до двух инфицированных за сутки. Несмотря на возникновение новых очагов вируса, они не перерастают в крупную волну.

Как сообщает РИА Новости, в Южной Корее ввели «усиленное социальное дистанцирование» после того, как удалось найти и поставить на медицинское наблюдение всех заражённых сектантов.

Сначала строгие правила работы касались лишь религиозных организаций. Затем местные власти закрыли все увеселительные заведения до 19 апреля.

После 19 апреля объекты массового посещения людей больше не имели рекомендации «прекратить работу» и получили просьбу «по возможности воздержаться» от приёма посетителей. К тому моменту в стране за сутки фиксировалось до 10 случаев заражения.

С конца апреля церкви, клубы и караоке начали возвращаться к обычному режиму работы. С 6 мая в стране были открыты школы.

Как ранее писал NEWS.ru, 28 мая специалисты центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи зафиксировали резкий скачок прироста заболевших COVID-19.

Количество больных за сутки увеличилось на 79. В столичном регионе было зафиксировано 65 больных. Самый большой рост заболеваемости произошёл в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне (провинция Кёнгидо).