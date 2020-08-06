В Южной Корее коронавирус выявили у ста российских моряков

https://static.news.ru/photo/e2fab4b0-d87f-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В южнокорейских портах коронавирус выявлен почти у 100 моряков из России.

Об этом сообщают местные карантинные службы. По их данным, заболевание диагностировано уже у 94 моряков на девяти судах из России в Пусане, а также у двух моряков на судне в Инчхоне.

Ранее о выявленных случаях COVID-19 среди россиян сообщило генконсульство России в Пусане. Там отметили, ссылаясь на свидетельства капитанов судов, что абсолютно все члены экипажей проходили тестирование на COVID-19 ещё до отбытия из российских портов. Так, моряки на судне «Пётр Первый», среди которых выявлены случаи коронавируса, сдавали тест во Владивостоке, а затем и в пусанском порту Ёндо. В обоих случаях результаты были отрицательными, передаёт РИА Новости.

Как рассказали в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), один новый пациент с COVID-19 был выявлен 7 августа во время повторной проверки команды российского балкера ORANGE DREAM, на борту которого находятся 20 человек. Судно пришло из Владивостока в Инчхон 26 июля. 29 июля на корабле был выявлен один заражённый коронавирусом, из-за этого команда находилась на карантине.

Ещё два бессимптомных больных COVID-19 были обнаружены среди членов экипажа российского рыболовецкого судна «Корсар», на борту которого находится 23 человека. Инфицированных планируют перевезти в Пусанский медицинский центр. Остальные находятся на карантине на судне.

В связи с увеличением числа завозных случаев COVID-19 моряками из России с 3 августа власти Южной Кореи требуют от всех членов экипажей судов под российским флагом предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус. При этом они должны быть получены не ранее чем за 48 часов до даты отплытия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским туристам не понадобится справка об отсутствии COVID-19 для въезда на Кубу, тест будет сделан бесплатно по прилёте на остров, сообщили NEWS.ru в посольстве страны в России.