В Южной Корее 7-месячного ребёнка по ошибке привили от COVID-19

В ходе врачебной ошибки в Южной Корее вакциной от COVID-19 был привит 7-месячный ребёнок. Изначально ему должны были сделать прививку от гриппа, сообщило информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на власти города Соннам, расположенного к югу от Сеула.

Инцидент произошёл , когда родители принесли ребёнка на прививку от гриппа, но ему, как выяснилось, по ошибке был введён другой препарат — предназначенная взрослым людям вакцина от коронавируса Moderna. Её укол должен был быть сделан матери малыша.

Ошибку в медучреждении допустили ещё 29 сентября, однако известно об этом факте стало сейчас. Сразу после незапланированной и рискованной вакцинации ребёнка отправили на госпитализацию, после нахождения в больнице в течение пяти дней никаких побочных эффектов у него выявлено не было. Однако родители ребёнка обратились в суд с иском, согласно которому им требуется выплата компенсации за инъекцию, сделанную по ошибке.

Ранее подобный случай произошёл в Бразилии. Там два младенца попали в больницу, после того как их по ошибке вакцинировали от коронавируса. Их матери планировали сделать детям комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, однако медсестра вколола им другой препарат.