Побочный эффект от прививки Pfizer впервые зафиксирован в Японии

https://static.news.ru/photo/aec180b2-7342-11eb-ba02-96000091f725_660.jpg Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики в Японии впервые столкнулись с побочным эффектом при вакцинации от коронавируса. У жителя префектуры Тояма после прививки препаратом Pfizer началась аллергическая реакция, проявившаяся в виде «крапивницы» — покраснения на коже.

Поступила информации о том, что во время проведения вакцинации в больнице префектуры Тояма у одного из пациентов возникла «крапивница», которая могла стать возможным побочным эффектом, — сообщила канцелярия премьер-министра Японии в Twitter.

Аппарат премьера страны продолжает собирать информацию о возможных побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, а медики, ставящие прививки от COVID-19, следят за состоянием пациентов в течение 15 минут после вакцинации.

Программа массовой вакцинации от коронавируса в Японии стартовала 17 февраля. Сейчас прививка доступна медицинским работникам, позже власти страны расширят перечень лиц, которые смогут пройти вакцинацию.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Сингапура спустя несколько часов после получения первой дозы препарата от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. В Минздраве страны уточнили, что произошедшее не связано с вакцинацией.