В Японии впервые пересадили часть лёгких женщине, пострадавшей от COVID-19

Врачи из японской больницы Киотского университета провели первую в мире пересадку части лёгких от живого донора. Реципиентом стала женщина, пострадавшая от осложнений после пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщил телеканал NHK.

Пациентка заразилась вирусом в конце 2020 года, медики подключили к ней аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который дублирует функции сердца и лёгких. Поскольку состояние лёгких, повреждённых фиброзом, восстановить было невозможно, врачи приняли решение о трансплантации.

Донором части лёгкого стали сын и муж заболевшей. Операция длилась 11 часов. В настоящее время женщина находится в реанимации. Врачи прогнозируют, что при благоприятном исходе она сможет вернуться к обычной жизни уже через три месяца. Её доноры также чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее сообщалось, что в США скончалась женщина, которой пересадили лёгкие погибшей от травмы мозга в результате автомобильной аварии. Позднее медики выяснили, что в лёгких донора присутствовал COVID-19. Перед операций донору и пациентке провели тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат. Трансплантация прошла нормально, однако через три дня у женщины начались проблемы с дыханием. Мазок из носа по-прежнему показывал отсутствие COVID-19, но все симптомы говорили о пневмонии. Анализ жидкости из лёгких донора подтвердил диагноз. Также заразился один из хирургов, занимавшийся пересадкой, писал NEWS.ru.