В Японии режим ЧП хотят объявить во всех регионах

https://static.news.ru/photo/abcbe8ba-7fb5-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

Власти Японии намерены расширить действие режима чрезвычайного положения на всю территорию страны в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в семи из 47 префектур. Он был объявлен 7 апреля премьером Синдзо Абэ и будет сохраняться до 6 мая. По данным Yomiuri, общенациональный режим ЧП также будет действовать до начала мая.

В префектурах Токио, Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока, где уже введена ЧС, проживают около 44% всего населения Страны восходящего солнца, отмечает Reuters.

Японские врачи считают, что им удалось найти средство блокировки размножения COVID-19. Свои выводы они называют предварительными, писал NEWS.ru.