В Японии одобрили строительство завода по производству ядерного топлива

https://static.news.ru/photo/12ddf2cc-086a-11eb-baf2-fa163e074e61_660.jpg Завод по переработке ядерного топлива в Роккасё (Япония) Фото: jnfl.co.jp

Японский регулятор по атомной энергетике фактически согласовал возведение первого в стране коммерческого завода по производству ядерного МОХ-топлива, созданного из переработанного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Для получения разрешения комитета по контролю над атомной энергией, компании было необходимо в 1,5 раза укрепить сейсмостойкость объекта. На получение разрешения потребовалось шесть лет.

Для производства MOX-топлива будет использоваться уран и плутоний, которые были извлечены из ОЯТ. На строительство уйдёт 200 млн иен (около $2 млн). Компания намерена завершить строительство завода в деревне Роккасё в северной префектуре Аомори в 2022 году.

Переработка топлива и извлечение из него плутония будет производиться на соседнем заводе, разрешение на возведение которого было получено в июле. Его планируется сдать в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

Как ожидается, полученное MOX-топливо можно будет вторично использовано на атомных электростанциях, передаёт NHK.

Ранее NEWS.ru писал, что Росатом и Индия приступили к предметным переговорам о выборе площадки для строительства новой АЭС на территории страны.