В Японии объявили о закрытии границ для иностранцев из-за «омикрон»-штамма

Власти Японии с 30 ноября закрывают иностранным гражданам въезд на территорию страны. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, экстренная мера вводится из-за распространения в мире «омикрон»-штамма коронавируса. Запрет будет действовать до тех пор, пока не выяснится вся информация о новом варианте вируса, передаёт РИА Новости.

Также в Японии вводится строгий карантин в специально отведённых местах для своих граждан и лиц, имеющих долгосрочные визы и вид на жительство, возвращающихся из 9 стран южной Африки и 14 других стран, где обнаружен новый штамм.

Во избежание наихудшего развития ситуации в качестве экстренных мер вводится запрет на въезд иностранцев с 30 ноября из всех стран. Для японцев и других в дополнение к 9 странам при въезде ещё из 14 стран, где выявлены заражения, будет применяться строгий карантин в специально отведенных для этого заведениях, — сказал Кисида.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии.