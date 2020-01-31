https://static.news.ru/photo/80d81c90-443d-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Мэр Уханя Чжоу Сяньван, сообщил, что в городе ощущается нехватка защитных масок, медицинского спирта и дезинфицирующих средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.

По словам градоначальника, администрация делает всё возможное для бесперебойных поставок необходимых средств. Он надеется, что ситуация улучшится после окончания новогодних каникул, когда повсюду возобновиться работа, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университета Джонса Хопкинса (США) создали карту распространения коронавируса, которая позволяет практически в реальном времени отслеживать ситуацию распространения заболевания. Места заражения отмечены красным кругом, а его диаметр демонстрирует масштабы заражения. Крест на карте означает летальные исходы.