Азия

В Таиланде введут комендантский час

11:27, 02 апреля 2020
Фото: Vachira Kalong/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Таиланда с 3 апреля ежедневно в период с 22:00 до 04:00 будет действовать комендантский час. Правительство страны считает, что данная мера поможет в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Комендантский час не коснётся перевозки медикаментов, передвижений врачей и пациентов, отмечает Reuters.

Премьер-министр сделает заявление сегодня вечером по национальному телевидению около 18:00, — уточнила пресс-секретарь правительства Ратчада Танадирек.

В Таиланде коронавирус нашли у трёх граждан России. Они находятся в больницах провинции Чонбури, писал NEWS.ru.

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