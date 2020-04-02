В Таиланде введут комендантский час

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Китайское правительство считает, что обвинения со стороны США в том, что власти КНР пытались скрыть действительные масштабы эпидемии и число жертв коронавируса, являются лживыми и аморальными.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская разведка располагает данными о том, что китайские власти пытались скрыть информацию о коронавирусе. Мы...