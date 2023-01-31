Министр обороны Южной Кореи увильнул от ответа на вопрос о помощи Киеву

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп (слева)

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с шефом Пентагона Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, станет ли Сеул оказывать военную помощь Киеву. Глава ведомства подчеркнул, что страна продолжает следить за развитием событий на Украине. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом «Рёнхап».

Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине, — заявил Чжон Соп.

Ллойд Остин прибыл с визитом в Сеул 30 января для переговоров с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности.

Южную Корею на минувших выходных также посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Bloomberg писал, что целью визита Столтенберга была попытка договориться с руководством страны о поставках оружия на Украину. При этом, как говорится в материале статьи, генсек Альянса настаивал на том, что увеличение военной помощи поспособствует скорому началу российско-украинских переговоров.

Ранее Столтенберг заявил, что отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.