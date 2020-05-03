В Сеуле усомнились в перенесении Ким Чен Ыном операции

Эксперты в канцелярии президента Южной Кореи сомневаются в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын недавно перенёс операцию.
Об этом
Однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.
Сотрудник канцелярии не уточнил, на чём основаны такие выводы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике, впервые за 20 дней. За то время, пока он не появлялся, в СМИ разных стран мира стала появляться информация об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, а в некоторых появились слухи о смерти лидера КНДР
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