В Сеуле усомнились в перенесении Ким Чен Ыном операции

https://static.news.ru/photo/0b7ffdd0-8d1e-11ea-ad13-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: AP Photo/Kin Cheung/ТАСС

Эксперты в канцелярии президента Южной Кореи сомневаются в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын недавно перенёс операцию.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя канцелярии. По его словам, сообщения прессы о том, что глава КНДР перенёс операцию «основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы».

Однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Сотрудник канцелярии не уточнил, на чём основаны такие выводы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике, впервые за 20 дней. За то время, пока он не появлялся, в СМИ разных стран мира стала появляться информация об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, а в некоторых появились слухи о смерти лидера КНДР