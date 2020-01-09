https://static.news.ru/photo/eaf0c284-337c-11ea-90af-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Перед зданием американского посольства в южнокорейской столице состоялся митинг. Представители более чем сотни общественных организаций выступили против участия Республики Корея в конфликте Вашингтона и Тегерана, а также против отправки своих военных в Ормузский пролив.

Общественники собрались прямо напротив здания посольства США, которое охраняли около 50 полицейских. Они держали плакаты с лозунгами: «Южная Корея не должна участвовать в военных действиях США», «Нет войне США с Ираном» и «Мир». Кроме того, в руках у протестующих были таблички, на которых они перечислили все конфликты с участием Соединённых Штатов и количеством погибших в них, передаёт РИА Новости.

Митингующие, несмотря на установившуюся в Сеуле холодную погоду, устроили необычный перфоманс. Они одновременно легли на землю и несколько минут изображали жертв военных действий.

Власти Южной Кореи ранее сообщили, что могут в начале 2020 года направить свои войска для участия в американской операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. В понедельник, на фоне обострения конфликта в Ближневосточном регионе, правительство заявило, что рассматривает все возможные варианты, но может и пересмотреть свои планы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 3 января. В этот день во время ракетного обстрела американскими военными аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После этого иранские военные нанесли удары по американским военным базам в Ираке во время операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе Штатов мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, акции протеста прошли и в Вашингтоне и Нью-Йорке. Митингующие требовали деэскалации ситуации с Ираном и разрешения конфликта между странами путём дипломатии.