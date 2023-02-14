14 февраля индийские налоговые органы обыскали офисы британской телекомпании BBC в Нью-Дели и Мумбаи через несколько недель после релиза документального фильма с критикой премьер-министра Нарендры Моди, передает агентство The Associated Press. В ВВС заявили, что сотрудничают с властями и надеются, что «эта ситуация разрешится как можно скорее».
Гильдия редакторов Индии осудила этот шаг, заявив, что правительство продолжает «тенденцию использования государственных органов для запугивания и преследования пресс-организаций, критикующих политику правительства или правящего истеблишмента». Против СМИ в Индии активно используются налоговые органы, указали представители объединения.
В ленте «India: The Modi Question» документалисты рассказали об антимусульманских беспорядках 2002 года в западном штате Гуджарат, где Моди в то время был главным министром. Тогда в результате насилия погибли более тысячи человек. Моди отвергал утверждения о том, что власти под его руководством допускали и даже поощряли кровопролитие, а Верховный суд заявил, что не нашел доказательств для судебного преследования политика. В прошлом году суд отклонил петицию, поданную жертвой-мусульманкой, которая ставила под сомнение невиновность Моди.
Представитель правящей партии Гаурав Бхатия заявил, что ВВС нечего бояться, если телекомпания соблюдает индийские законы. Но при этом он добавил, что история вещателя «испорчена» и «полна ненависти» к Индии. Также он назвал редакцию коррумпированной.
В начале 2020 года в индийском столичном округе Дели в результате столкновения индуистской и мусульманской общин погибли 42 человека. Разъяренные толпы четыре дня подряд громили северные районы города на фоне несвоевременной реакции правоохранительных органов. Более двухсот человек были ранены.