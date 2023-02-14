Владимир Сахмеев

В Индии обыскали офисы BBC после релиза фильма с обвинениями премьера В Индии обыскали офисы ВВС после выхода фильма об участии премьера Моди в исламофобских погромах

14 февраля 2023 в 21:44

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Сотрудники полиции Дели задерживают студентов после того, как они протестовали против предполагаемого задержания своих членов из-за показа документального фильма BBC о премьер-министре Нарендре Моди