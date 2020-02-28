Индийский столичный округ Дели потрясли кровавые столкновения индуистской и мусульманской общин, жертвами которых стали 42 человека. СМИ называют беспорядки самыми крупными за последние 30 лет. Разъярённые толпы четыре дня подряд громили северные районы города на фоне несвоевременной реакции правоохранительных органов. К концу недели беспорядки затихли, но местные мусульмане опасаются их возобновления. Журналист индийского издания The Week, живущая в Дели, рассказала NEWS.ru о причинах столкновений.

Беспорядки начались в воскресенье, 23 февраля, на фоне визита в город президента США Дональда Трампа. Хотя к концу недели они по большей части утихли, число жертв продолжает увеличиваться — тяжело пострадавшие умирают в больницах. По последним данным, столкновения унесли жизни 42 человек, были ранены более 200. Жители пострадавших районов утверждают, что не могут спокойно спать, боясь повторения случившегося. Часть из них предпочла покинуть разгромленные районы и переселиться в другие области Дели.

Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Здесь так много страха и напряжения, что мы не спим по ночам, — рассказал CBS News местный житель Джамаль. — Наши часовые стоят на улицах всю ночь. Я знал пятерых людей, которые погибли в нашем районе. Четверо из них получили пули и одного зарезали.

Формальным поводом к началу беспорядков послужили поправки в закон о предоставлении индийского гражданства, представленные ещё в декабре. Согласно им, беженцы из соседних Пакистана, Афганистана и Бангладеш могли получить индийский паспорт на определённых условиях. Одно из них — принадлежность к религиозным общинам индуистов, сикхов, парсов, буддистов, христиан или джайнов. Общественное недовольство вызвал тот факт, что из поправок совершенно явно исключались мусульмане. Правительство мотивировало это тем, что в трёх указанных странах исповедующие ислам составляют большинство, поэтому представители этой общины не могут стать беженцами по религиозным причинам. Однако власти не объяснили, почему они, взявшись заботиться о судьбе притесняемых конфессий, не подумали, например, о предоставлении гражданства уйгурам-мусульманам, сталкивающимся с репрессиями в Китае. Поправки быстро получили прозвище «анти-мусульманских».

Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Вялотекущие протесты против изменения закона продолжаются в Индии с декабря. В одном из столичных районов на момент начала беспорядков уже 40 дней длилась мирная «сидячая» акция, в которой принимали участие местные мусульмане. Их забастовка была прервана толпой индуистов, вооружённых камнями, пистолетами и «коктейлями Молотова». По сообщениям СМИ, погромы спровоцировал местный политик-индуист Капил Мишра. Он призвал полицию избавиться от протестующих мусульман, а его сторонники восприняли как это как сигнал к самосуду.

Настоятельно рекомендуем росгражданам быть предельно осторожными, избегать мест массового скопления людей и отказаться от посещения указанных мест, — выпустило предупреждение посольство РФ в Индии.

В беспорядках, длившихся четыре дня, в основном пострадали мусульмане, хотя среди погибших есть и индуисты. Старший специальный корреспондент издания The Week Реха Диксит в разговоре с NEWS.ru отметила, что случившееся в Дели — это провал как правоохранительных органов, так и властей.

Общественные беспорядки не редкость в Индии. Однако в Дели их не было достаточно давно. Самые крупные беспорядки с момента обретения независимости произошли в Индии в 1984 году, после убийства Индиры Ганди. Тогда пострадало главным образом сообщество сикхов: только в столице были убиты около 3000 из них. Нынешние беспорядки, судя по всему, были заранее спланированы, чтобы привлечь внимание к закону о предоставлении гражданства во время визита Дональда Трампа. Однако в итоге они вышли из-под контроля и унесли много жизней. Эти столкновения — свидетельство провала спецслужб. Местный разведывательный отдел полиции должен был знать о подготовке протестов заранее. А то, что ситуация вышла из-под контроля за считанные часы — это полный провал властей. Сейчас всё утихло. Присутствие советника по национальной безопасности Аджита Довала на месте событий помогло восстановить порядок. Но Дели — это пороховая бочка. Что угодно может спровоцировать подобное. Конечно, закон о гражданстве стал такой искрой, но не стоит забывать, что люди в этих районах живут скученно, поэтому возмущение и насилие в них не редки. Реха Диксит Старший специальный корреспондент издания The Week (Индия) Старший специальный корреспондент издания The Week (Индия)

Наблюдатели отмечают, что подобные инциденты на почве ненависти участились после прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди и его индуистской партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП). Моди обвиняют в том, что он нарушил годами существовавшую гармонию религиозных общин в Индии и начал проводить политику только в интересах индуистского большинства. Однако в 2019 году БДП получила исторически высокий результат на очередных парламентских выборах, а Моди был переизбран на второй срок.