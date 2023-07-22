В КНР заявили о невмешательстве в дела африканских стран Ван И: Китай дорожит традиционной дружбой с Эфиопией

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Куратор внешней политики КНР Ван И назвал Китай и Эфиопию стратегическими партнерами, которые имеют общие цели и устремления, передает агентство Xinhua. Он отметил, что Пекин дорожит дружбой с Аддис-Абебой и не вмешивается в дела африканских стран.

Китай дорожит своей традиционной дружбой с Эфиопией, твердо поддерживает реконструкцию и восстановление ее экономики, готов и дальше использовать потенциал сотрудничества с Эфиопией, чтобы помочь ей развивать индустриализацию, модернизировать сельское хозяйство, добиваться экологически чистого и низкоуглеродного развития, — сказал Ван И.

Он назвал сотрудничество между двумя государствами важной частью сотрудничества Юг — Юг, характеризующееся взаимной поддержкой и помощью на дружеской основе. По словам Ван И, Китай никогда не ставит странам Африки политических условий и не преследует геополитические интересы.

Ранее глава МИД КНР заявил, что современной политике США в отношении Китая не хватает мудрости и смелости бывших руководителей Штатов. Ван И отметил, что речь идет о бывшем американском президенте Ричарде Никсоне и экс-главе Госдепартамента Генри Киссинджере. Он добавил, что КНР невозможно сдерживать и пытаться трансформировать.