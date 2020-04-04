В КНР вспоминают жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/264da77e-7645-11ea-8178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

В Китае проходят траурные мероприятия в честь граждан, умерших от коронавируса.

4 апреля был объявлен в стране днём национального траура. На всех правительственных зданиях и главных площадях приспущены флаги, как и на зданиях китайских посольств и консульств в других странах.

В траурной церемонии приняли участие высшие политические деятели страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Утром 4 апреля весь Китай почтил память 3326 жертв коронавируса тремя минутами молчания.

Этому предшествовал сигнал воздушной тревоги, а сопровождали траурное мероприятия сигналы, подаваемые автомобилями, поездами и судами на протяжении 180 секунд, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к 4 апреля в Великобритании число смертей от коронавируса увеличилось почти на 700 и достигло более 3,6 тыс. Таким образом, королевство обогнало по этому показателю КНР, где от заболевания скончались 3326 человек.