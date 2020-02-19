https://static.news.ru/photo/dd5bb4de-5317-11ea-8ea7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Запрет на въезд граждан Китая на территорию России, введённый в связи с распространением коронавируса, будет скорректирован или снят, когда позволит ситуация. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что РФ заранее предупредила Китай в предпринимаемых ограничительных мерах.
Они будут скорректированы или даже сняты, когда позволит ситуация, — цитирует Гэн Шуана South China Morning Post.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля.
Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров.