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Главный врач Восьмой больницы города Ухань Ван Пин госпитализирована в критическом состоянии. У неё диагностирован коронавирус. Это второй случай, когда главврач городской больницы в городе заражается COVID-19.

Медик находится в отделении интенсивной терапии в больнице «Цзиньиньтань». Коллеги женщины нашли для её спасения плазму крови. Такой метод лечения рекомендовал Госкомитет по делам здравоохранения КНР: кровь переливается от выздоровевших...