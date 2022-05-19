В КНР предостерегли США от вмешательства из-за Тайваня Ян Цзечи: предостерегаем США от вмешательства во внутренние дела Китая

Ян Цзечи / Фото Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Член политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи заявил, что Китай готов на решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов при вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Пекина. В телефонном разговоре он предостерёг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана от разыгрывания «тайваньской карты», сообщается на официальном сайте МИД КНР.

Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность, — подчеркнул глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам.

Ян Цзечи указал на то, что в отношениях Пекина и Вашингтона самым чувствительным является тайваньский вопрос. Если в США продолжат идти «по неверному пути», он закончится «опасной ситуацией».

Мы призываем США чётко осознать ситуацию, строго соблюдать свои обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместные китайско-американские коммюнике, — отметил Ян Цзечи.

Ранее стало известно, что газета New York Times сообщает о давлении, которое Вашингтон оказывает на Тайвань, вынуждая покупать только то американское вооружение, которое якобы поможет отразить гипотетическую агрессию КНР. Газета утверждает, что события на Украине убедили Вашингтон и Тайбэй в рассматривании возможного китайского «вторжения» на Тайвань как «потенциальной опасности».