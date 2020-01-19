В Китае произошло второе за день землетрясение. На этот раз подземные толчки оказались сильнее предыдущих.
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения энергетическим классом 14.1 располагался на глубине 10 км и в 370 км на юг от Алма-Аты, на территории Китая,
Магнитуда землетрясения составила 6. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки в 3-4 балла.
Ранее NEWS.ru писал о землетрясении в Китае магнитудой 4, которое произошло 19 января в 03:04 по мск. Его эпицентр находился на глубине 5 км.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен