https://static.news.ru/photo/fe6b61c2-3ac8-11ea-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Китае произошло второе за день землетрясение. На этот раз подземные толчки оказались сильнее предыдущих.

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения энергетическим классом 14.1 располагался на глубине 10 км и в 370 км на юг от Алма-Аты, на территории Китая, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Магнитуда землетрясения составила 6. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки в 3-4 балла.

Ранее NEWS.ru писал о землетрясении в Китае магнитудой 4, которое произошло 19 января в 03:04 по мск. Его эпицентр находился на глубине 5 км.