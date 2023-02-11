В Китае ужаснулись деталям диверсии на «Северных потоках» Huanqiu: подрыв «Северных потоков» заставляет мир относиться к США с опаской

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Китайские СМИ оказались поражены подробностями подготовки США к подрыву газопроводов «Северный поток». Они считают, что мир должен переоценить роль Вашингтона в политике, поскольку его причастность к теракту стала более очевидной, сообщает китайская газета Huanqiu.

Всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине. В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не «взорвать ли „Северный поток“», а то, как не оставить улик, — подчеркнули в Huanqiu.

Авторы публикации считают, что в Вашингтоне начали готовить диверсию на «Северных потоках» задолго до начала украинского конфликта.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что необходимость быстро ввести в боевые действия на Украине истребители потребует непосредственного участия пилотов НАТО. По его мнению, таким образом Североатлантический альянс станет непосредственным участником конфликта.