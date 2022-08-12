В Китае усомнились в поддержке Индонезией ограничения цен на нефть из РФ SCMP: Индонезия вряд ли согласится на ограничение цены на российскую нефть

Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

Китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявило, что попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал. В пользу этого говорит тот факт, что Джакарта держит политический нейтралитет, считают в издании.

Автор публикации напомнил, что поддержать схему «Большой семёрки» Джакарте предложила министр финансов США Джаннет Йеллен. В Индонезии ей пообещали рассмотреть последствия данного шага. Эксперты однако считают, что Джакарта будет дожидаться, как поступят Китай и Индия. Такого мнения придерживается исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.

Среди стран «Двадцатки» в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортёров российской нефти, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Индонезия, скорее всего, не займет сторону ни Запада, ни России.

Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет, — считает Юдхистира.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» могут ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. Предполагается, что тогда должны вступить в силу санкции ЕС против морского импорта чёрного золота из РФ. Лидеры «Большой семёрки» предложили установить цену на уровне, превышающем издержки производства в России.