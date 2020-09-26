В Китае потерпел крушение вертолёт

В китайской провинции Сычуань потерпел крушение вертолёт. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
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Ранее сообщалось о крушении на Украине военно-транспортного самолёта Ан-26. Воздушное судно упало вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 25 человек погибли. Выжить удалось только одному из двух курсантов, которые в последний момент выпрыгнули из самолёта и были госпитализированы в больницу. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось. Всего на борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Все они родом из 11 разных областей Украины, писал NEWS.ru.
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