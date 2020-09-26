В Китае потерпел крушение вертолёт

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Власти Китая на четыре недели приостановили приём грузов с двух российский кораблей из-за обнаруженного коронавируса на продуктах питания. Речь идёт о рыболовецком траулере Vladimir Starzhinsky и транспортном судне Crystal Africa.

Как сообщает главное таможенное управление Китая, вирус был найден на внешней упаковке образцов продуктов водного промысла, импортированных из России. Ранее стало известно, что китайские специалисты нашли коронавирус на упаковке кальмаров...